Альгерсуари задумался о возобновлении карьеры
Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари может вернуться в гонки. Об этом заявил сам испаснкий гонщик.
Альгерсуари покинул Формулу-1 в 2011 году. Руководство программы «Ред Булл» освободило испанца от обязанностей в «Торо Россо», не оставив ему возможности для поиска места в другой команде.
«Я понял, что могу делать хорошо только две вещи — гоняться и писать музыку. Сейчас я не могу давать концерты из-за пандемии, так что нужно к чему-то стремиться. Вtрнусь ли я в гонки? Не знаю, но не исключаю такой возможности», — приводит слова Альгерсуари Marca.
В сезоне-2014/2015 Альгерсуари выступал в Формуле-Е, однако по завершении сезона объявил о завершении гоночной карьеры и решил заняться музыкой.
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