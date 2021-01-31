Перес рад, что зимние тесты перенесены в Бахрейн

Новобранец «Ред Булл» остался доволен решением руководства Формулы-1 перенести традиционные зимние тесты из Барселону в Бахрейн.

«Думаю, это хорошее решение, особенно с учётом того, как холодно бывает в Европе в это время. Это хорошее изменение. Мне это поможет, мы проведём тесты, а затем гонку. С точки зрения адаптации мне будет проще.

Что касается конкуренции с «Мерседесом», надеюсь, мы сможем опережать их на регулярной основе. Надеюсь, будем давать соперникам бой и устроим более интересное шоу. Чтобы что-то изменить, нужно немного больше времени. Слышал, что инженеры на протяжении зимы упорно работали", — приводит слова мексиканца бразильская редакция Motorsport.

Напомним, тестовая сессия в Бахрейне пройдёт с 12 по 14 марта.