Алёшин рассказал, как Марко не поверил, что его тошнит на симуляторе «Ред Булл»

Российский гонщик Михаил Алёшин рассказал о своём опыте работы с симулятором команды Формулы-1 «Ред Булл». Алёшин был членом молодёжной программы «Ред Булл».



«Я в своё время занимался тем, что дорабатывал симулятор для команды „Ред Булл“, и это был ад. Естественно, физика вначале была не проработана. Я подключился не на самой начальной стадии, но тем не менее… Работать ещё было над чем. История была такая, что если были активированы все движения, то, например, если ты проезжаешь по трассе „Спа“ один-два круга, тебя начинает тошнить.



Мы над этим работали, потом появился на базе доктор Хельмут Марко. Говорит: „Я слышал, ты говоришь, что тебя тошнит. Ерунда какая-то“. Я говорю: „Ну, попробуйте, раз приехали“.



Он сел, проехал круг. Говорит: „Да, что-то меня мутит немного“. То есть эта история с профессиональными симуляторами крутая, но сложная в плане того, как это всё нужно дорабатывать. Они всё делают сами. Это адский труд. Поэтому у меня такое отношение к симуляторам.



В итоге они достигли серьёзного уровня, у них один из лучших симуляторов в Формуле-1. Кстати, теперь симулятором могут пользоваться только пилоты „Ред Булл“, даже пилотам „Альфа Таури“ это запрещено», — рассказал Алёшин в подкасте «Гоночная среда» на YouTube-канале SMP Racing.