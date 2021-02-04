Зак Браун: «Макларен» — это «Звёздные войны», но мы стали напоминать Вейдера, а не Люка

Руководитель «Макларена» Зак Браун сравнил свою команду с киновселенной «Звёздные войны». Он отметил, что коллектив в какой-то момент очень сильно начал походить на Дарта Вейдера.



«Я пришёл в команду, которая находилась в упадке почти во всех аспектах. Спонсоры — Vodafone, Johnnie Walker, GSK и ExxonMobil – ушли. У нас был почти пустой в плане рекламы болид. Результаты гонок тоже говорили сами за себя. Мы были девятыми в чемпионате. Это сказывалась на сотрудниках. Они ходили по цеху с опущенной, а не поднятой головой.



Не думаю, что это вина какого-то одного человека. Тогда шла битва акционеров. Это способствовало появлению очень нездоровой среды. Я попытался собрать нужных людей в нужном месте, упростить организацию, сфокусировать сотрудников и превратить коллектив в более тёплую команду.



Я всегда чувствовал, что «Макларен» — это «Звёздные войны», но в какой-то момент мы стали напоминать Дарта Вейдера, а нужно было больше походить на Люка Скайуокера.



Мы действительно пытались обратить внимание команды и бренда на то, что люди хотят получить от «Макларена». Например, перекрасить машины в исторический цвет «папайя», потому что именно этого желали фанаты. Мы привнесли немного энергии и изменений, а теперь видим, что всё это работает.



Сейчас у нас есть всё, что нужно: пилоты, руководитель команды, технический директор, силовая установка, партнёры, спонсоры, инвесторы, ресурсы. Но потребуется чуть больше времени, чтобы закрепиться на лидирующих позициях», — приводит слова Брауна Autosport.