Шварцман выступит за «Феррари» на виртуальном Гран-при Великобритании

Стали известны участники второго виртуального Гран-при Формулы-1 2021 года. Как сообщает официальный сайт Формулы-1, в предстоящей гонке примут участие пилоты молодёжной Академии «Феррари» Роберт Шварцман и Каллум Айлотт — гонщики Формулы-2 будут представлять в гонке «Феррари».
Помимо этого в составе «Уильямса» продолжат выступать действующие пилоты команды Джордж Расселл и Николас Латифи, а «Ред Булл» представят пилоты команды австрийского концерна в DTM — Лиам Лоусон и Александер Албон.
В настоящий момент неизвестно, кто будет представлять в гонке команды «Макларен» и «Мерседес», а также имя второго пилота «Альпин». Французская команда анонсировала участие в гонке известного в стране блогера Лукаса Хаушара, известного под ником Squeezie.
«Мерседес»: TBA и TBA
«Ред Булл»: Александер Албон и Лиам Лоусон
«Макларен»: TBA и TBA
«Альпин»: Лукас Хаушар, TBA
«Феррари»: Роберт Шварцман и Каллум Айлотт
«Альфа Таури»: Витантонио Льюцци и Лука Сальвадори
«Альфа Ромео»: Тибо Куртуа и Джек Макдермотт
«Хаас»: Пьетро Фиттипальди и Энцо Фиттипальди
«Уильямс»: Джордж Расселл и Николас Латифи.
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