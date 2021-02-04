Шварцман выступит за «Феррари» на виртуальном Гран-при Великобритании

Стали известны участники второго виртуального Гран-при Формулы-1 2021 года. Как сообщает официальный сайт Формулы-1, в предстоящей гонке примут участие пилоты молодёжной Академии «Феррари» Роберт Шварцман и Каллум Айлотт — гонщики Формулы-2 будут представлять в гонке «Феррари».



Помимо этого в составе «Уильямса» продолжат выступать действующие пилоты команды Джордж Расселл и Николас Латифи, а «Ред Булл» представят пилоты команды австрийского концерна в DTM — Лиам Лоусон и Александер Албон.



В настоящий момент неизвестно, кто будет представлять в гонке команды «Макларен» и «Мерседес», а также имя второго пилота «Альпин». Французская команда анонсировала участие в гонке известного в стране блогера Лукаса Хаушара, известного под ником Squeezie.



«Мерседес»: TBA и TBA

«Ред Булл»: Александер Албон и Лиам Лоусон

«Макларен»: TBA и TBA

«Альпин»: Лукас Хаушар, TBA

«Феррари»: Роберт Шварцман и Каллум Айлотт

«Альфа Таури»: Витантонио Льюцци и Лука Сальвадори

«Альфа Ромео»: Тибо Куртуа и Джек Макдермотт

«Хаас»: Пьетро Фиттипальди и Энцо Фиттипальди

«Уильямс»: Джордж Расселл и Николас Латифи.