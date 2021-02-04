Каллум Айлотт примет участие в пятничных тренировках в сезоне-2021

Пилот академии «Феррари», тест-пилот итальянской команды Каллум Айлотт примет участие в пятничных тренировках в ходе сезона-2021 Формулы-1. Об этом сообщил руководитель команды Маттиа Бинотто.



«У нас есть Мик Шумахер в «Хаасе», который начинает свой путь в Формуле-1, но есть и пилоты Формулы-2, например Роберт Шварцман. И, конечно, Каллум Айлотт, наш тест-пилот, который будет работать на симуляторе и примет участие в пятничных тренировках», — приводит слова Маттиа Бинотто официальный сайт Формулы-1.



«Ощущения от тестов были прекрасными, я рад этому отличному опыту и тому, что вернулся в настоящую машину. Хороший старт сезона, я стал опытнее и начал лучше понимать рабочую атмосферу Формулы-1. Надеюсь, к предсезонным тестам я полноценно погружусь в мир «Феррари», — добавил Каллум Айлотт, комментируя участие в частных тестах болида 2018 года.