Джордан: Михаэль Шумахер солгал мне перед дебютом в Формуле-1
Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал подробности о дебюте Михаэля Шумахера в Формуле-1 в 1991 году.
«Он солгал мне, он просто меня обманул. Прежде чем мы поехали на этап в Бельгии, я спросил, был ли он раньше в Спа. Когда спрашиваете пилота, был ли он раньше в Спа, вы не хотите получить ответ, что он был там в роли туриста или зрителя. Хочется верить, что гонщик ранее там выступал. Но он никогда в жизни не видел этой трассы. Он был там с отцом за несколько лет до этого, когда ещё занимался картингом, но он никогда ранее не выходил на трассу. Вот что делает ещё более примечательным то, чего Михаэль смог добиться в тот уик-энд», — приводит слова Эдди Джордана PlanetF1.
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