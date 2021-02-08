Эксперт считает, что в 2022 году в «Мерседесе» могут заменить Хэмилтона на Ферстаппена

Известный обозреватель Марк Хьюз считает, что «Мерседес» всерьёз может рассматривать возможность подписания контракта с Максом Ферстаппеном после сезона-2021.



«Независимо от того, останется „Мерседес“ доминирующей командой в будущем или же она растеряет своё превосходство, контракт Льюиса на один сезон можно рассматривать как знак, что скоро начнётся новая эра. Особенно если в контракте Ферстаппена есть пункт о расторжении, который зависит от того, есть ли у „Ред Булл“ поставщик двигателей.



Тото Вольф поддерживает диалог с Ферстаппенами, что иногда приводит к раздражению Кристиана Хорнера. Перспектива того, что Хэмилтон закончит карьеру после завоевания восьмого титула, не кажется такой уж невозможной. Если „Мерседес“ сможет сохранить своё превосходство при новом регламенте, то в Формуле-1 эра Хэмилтона может смениться эрой Ферстаппена», — написал Марк Хьюз в своей колонке на The Race.