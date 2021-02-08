Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф не исключил уход Хэмилтона из команды по окончании сезона-2021

Вольф не исключил уход Хэмилтона из команды по окончании сезона-2021
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и рассказал о планах команды на сезон-2022. Напомним, на данный момент Хэмилтон подписал однолетний контракт с немецкой командой.

«Он продолжает развиваться как пилот, он заботится о себе с физической и моральной точки зрения, так что я не думаю, что он внезапно разучится пилотировать после сезона-2021. Но, в конце концов, это его решение.

Первые обсуждения контракта будут проводиться с нынешними пилотами команды, но, с другой стороны, будущее за молодыми пилотами, и мы хотим подумать о том, как именно мы планируем настроить себя на те годы, что будут после», — приводит слова Тото Вольфа BBC.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021