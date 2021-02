В Формуле-1 уберут символ радуги с болидов

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что в сезоне-2021 серии на болидах больше не будет использоваться символ радуги в рамках инициативы под названием We Race As One.



«Мы планируем проводить акции перед началом каждой гонки, чтобы продемонстрировать нашу единую поддержку по важным вопросам, и будем обсуждать это с гонщиками и командами перед началом сезона.



В нынешнем сезоне радуга больше не будет частью платформы #WeRaceAsOne. Борьба с пандемией ещё продолжается, но мы фокусируемся на трёх основных столпах нашей стратегии. Это идеи экоустойчивости, разнообразия и инклюзивности… Эти области являются приоритетными для спорта, где прогресс уже достигнут, но в ближайшие месяцы и годы нужно выполнить больше обязательств», — гласит заявление пресс-службы Формулы-1.