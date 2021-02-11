В «Макларене» верят, что приблизятся к «Мерседесу», но опасаются стать ниже в зачёте
Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о предстоящем сезоне, отметив, что команда рассчитывает бороться за места с третьего по пятое в Кубке конструкторов.
«Мы можем оказаться ближе к «Мерседесу», чего и надеемся достичь, но также есть риск откатиться на пятое место в чемпионате. В этой группе будет плотная борьба.
Что касается перехода с силовых установок «Рено» на «Мерседес», то каждый раз, когда вы вносите существенные изменения, есть риск потерять в надёжности. В придачу к сокращённым тестам мы ещё переживаем из-за того, что у нас было минимальное время на подготовку. Многие вещи приходится решать на ходу. Это не идеально, но я чувствую, что мы хорошо справимся», — приводит слова Брауна GrandPX.
Рекомендуем вам
- 11 февраля 2021
-
17:39
-
16:49
-
15:49
-
14:20
-
13:28
-
12:28
-
11:56
-
10:44
-
09:08
-
00:51
- 10 февраля 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:47
-
21:02
-
19:51
-
18:51
-
17:42
-
16:05
-
14:50
-
14:20
-
13:12
-
12:39
-
12:16
-
10:51
-
09:10
- 9 февраля 2021
-
23:44
-
22:35
-
21:57
-
20:54
-
18:42
-
17:46
-
16:23
-
15:37
-
15:12
-
13:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам