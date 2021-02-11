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В «Макларене» верят, что приблизятся к «Мерседесу», но опасаются стать ниже в зачёте

В «Макларене» верят, что приблизятся к «Мерседесу», но опасаются стать ниже в зачёте
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о предстоящем сезоне, отметив, что команда рассчитывает бороться за места с третьего по пятое в Кубке конструкторов.

«Мы можем оказаться ближе к «Мерседесу», чего и надеемся достичь, но также есть риск откатиться на пятое место в чемпионате. В этой группе будет плотная борьба.

Что касается перехода с силовых установок «Рено» на «Мерседес», то каждый раз, когда вы вносите существенные изменения, есть риск потерять в надёжности. В придачу к сокращённым тестам мы ещё переживаем из-за того, что у нас было минимальное время на подготовку. Многие вещи приходится решать на ходу. Это не идеально, но я чувствую, что мы хорошо справимся», — приводит слова Брауна GrandPX.

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