В «Макларене» верят, что приблизятся к «Мерседесу», но опасаются стать ниже в зачёте

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о предстоящем сезоне, отметив, что команда рассчитывает бороться за места с третьего по пятое в Кубке конструкторов.

«Мы можем оказаться ближе к «Мерседесу», чего и надеемся достичь, но также есть риск откатиться на пятое место в чемпионате. В этой группе будет плотная борьба.

Что касается перехода с силовых установок «Рено» на «Мерседес», то каждый раз, когда вы вносите существенные изменения, есть риск потерять в надёжности. В придачу к сокращённым тестам мы ещё переживаем из-за того, что у нас было минимальное время на подготовку. Многие вещи приходится решать на ходу. Это не идеально, но я чувствую, что мы хорошо справимся», — приводит слова Брауна GrandPX.