Джовинацци мечтает завоевать подиум с «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что ставит перед собой достаточно амбициозные цели. В новом сезоне итальянец хочет впервые в карьере попасть на подиум.

«Надеюсь, у нас будет более сильный болид и мы сможем чаще бороться за очки. 2020 год был непростым. Мы хотим сражаться за очки на каждом этапе. Конечно, мечтаю привезти „Альфа Ромео“ на подиум, это будет по-настоящему здорово, как для меня, так и для команды.

Это моя главная цель. Но, конечно, нам нужна машина посильнее. Нужно быть ближе к очкам. В таком случае, в некоторых гонках, в которых будет происходить многое, мы сможем побороться и за подиум", — приводит слова итальянского пилота Crash.

Напомним, следующий сезон станет для Джовинацци уже третьим в Формуле-1.