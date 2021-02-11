Джовинацци мечтает завоевать подиум с «Альфа Ромео»
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что ставит перед собой достаточно амбициозные цели. В новом сезоне итальянец хочет впервые в карьере попасть на подиум.
«Надеюсь, у нас будет более сильный болид и мы сможем чаще бороться за очки. 2020 год был непростым. Мы хотим сражаться за очки на каждом этапе. Конечно, мечтаю привезти „Альфа Ромео“ на подиум, это будет по-настоящему здорово, как для меня, так и для команды.
Это моя главная цель. Но, конечно, нам нужна машина посильнее. Нужно быть ближе к очкам. В таком случае, в некоторых гонках, в которых будет происходить многое, мы сможем побороться и за подиум", — приводит слова итальянского пилота Crash.
Напомним, следующий сезон станет для Джовинацци уже третьим в Формуле-1.
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