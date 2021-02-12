Вольф – о контракте Хэмилтона: у человека в спорте есть «срок годности»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя новый контракт с Льюисом Хэмилтоном, отметил, что немецкой команде постепенно нужно готовиться к жизни в Формуле-1 без британского чемпиона.
«Это был третий контракт, который мы обсуждали, так что нам не нужно было начинать с нуля. Тема денег не была камнем преткновения. Речь шла скорее о том, чтобы позволить нам быстро приступить к работе в 2021 году. Но с точки зрения долгосрочной перспективы, того, как мы собираемся позиционировать себя с сезона-2022, и мыслей Льюиса это было важнейшее соглашение.
Мы понимаем, что у человека в спорте есть «срок годности», и вам нужно добиваться результатов пока есть возможность активно выступать. С другой стороны, Льюиса привлекают глобальные задачи, и он всегда это признавал», — приводит слова Вольфа GPFans.
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