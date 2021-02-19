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Босс команды MotoGP Фаусто Грезини снова впал в кому на фоне осложнений COVID-19

Босс команды MotoGP Фаусто Грезини снова впал в кому на фоне осложнений COVID-19
Авто / Мотогонки 0

Двукратный чемпион мира в MotoGP в классе 125 кубических сантиметров Фаусто Грезини, являющийся руководителем команд MotoGP «Грезини», по-прежнему борется за свою жизнь. 10 февраля стало известно, что 50-летний Грезини вышел из комы. Но 18 февраля клиника в Болоньи опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось об ухудшении состояния здоровья больного.

Грезини не дышит самостоятельно и вновь введён в состояние комы. Указывается, что у него серьёзно пострадали внутренние органы. Соответствующую информацию разместили на странице команды Gresini Racing в «Твиттере».

Фаусто Грезини был госпитализирован с диагнозом COVID-19 30 декабря 2020 года. В течение нескольких недель он уже находился в состоянии искусственной комы.

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