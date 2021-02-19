Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Новая трасса Формулы-1 вблизи Мадрида может быть готова уже к сезону-2023

Новая трасса Формулы-1 вблизи Мадрида может быть готова уже к сезону-2023
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководство небольшого городка Мората-де-Тахунья, расположенного в 40 км от столицы Испании, уже к лету 2023 года планирует возведение трассы, на которой возможно будет проводить этапы чемпионата мира Формулы-1 и MotoGP, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Частная компания Streammotorfire уже приобрела земельный участок под застройку. Под автодром выделено 34 гектара, но в дальнейшем площадь будет расширена. Ожидается, что в строительство будет инвестировано 12 млн евро.

Мэр города Анхель Санчес уверяет, что подобный проект позволит вдохнуть новую жизнь в небольшой городок. Чиновник подчеркнул, что кроме событий, подобных Гран-при Формулы-1 и Гран-при Moto GP, на автодроме будут проводить концерты и различные мероприятия. Санчес отметил, что автодром сможет работать 280 дней в году.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021