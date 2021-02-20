Российский экипаж не вышел на старт Бахи Дубая из-за задержки машины на таможне

В пятницу, 19 февраля, состоялся первый гоночный день Бахи Дубая — второго этапа Кубка мира по бахам. Маршрут пролегал в пустыне Аль-Кудра, его протяженность составила 202 км, а короткие лиазоны – доезды до старта и от финиша — были по 10 км.



На старт не смог выйти экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, так как из-за таможенных формальностей их машина не смогла вовремя быть доставлена из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому открывающим экипажем стали не россияне, а местный шейх Халид Аль-Кассими на «Пежо». Правда, «открывашкой» ему и его новому штурману немцу Дирку фон Цицевицу пришлось ехать недолго: из-за проблем с топливным фильтром машина стала перегреваться и застряла на дюне. В лидеры вышел саудовский пилот Язид Аль-Раджи. Он и выиграл спецучасток, опередив Аль-Кассими на целых 20 минут и 35 секунд, а Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича — на 21 минуту и 31 секунду.



Ясир очень медленно пересёк дюны из-за проблем с турбиной. Но в итоге Сеайдан занял второе место, так как Аль-Кассими получил минутный штраф за превышение скорости — разрыв между соперниками составил 4 секунды.



Известная дакаровская королева мотогонщица Лайя Санс, которая впервые пересела с двух колес на четыре, а Карлос Сайнс дал ей своего штурмана Лукаса Круса, собрала достаточно много проблем в первый день. Пытаясь нащупать лимит, она даже перевернулась, но встала на колеса и продолжила гонку. Правда, потом ей пришлось остановиться, чтобы Лукас Крус поменял привод.



Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор первого дня.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.