Мальдонадо примет участие в историческом Гран-при Монако за рулём болида 1937 года
Бывший гонщик Формулы-1 венесуэльский пилот Пастор Мальдонадо примет участие в историческом Гран-при Монако, который состоится с 23 по 25 апреля на трассе в Монте-Карло, сообщает Motorsport Week. Мальдонадо выступит в классе «А» за рулём автомобиля Maserati 4CM 1937 года выпуска. В классе «А» участвуют автомобили, построенные до Второй мировой войны.
В историческом Гран-при Монако 2021 года также примут участие известные французские экс-пилоты Формулы-1 Рене Арну и Жан Алези, они выступят на болиде «Феррари» 1974 года.
Мальдонадо выступал в Формуле-1 с 2011 по 2015 год и одержал победу на Гран-при Испании 2012 года. Это единственная победа в карьере Пастора и по сей день остаётся последней в активе команды «Уильямс».
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