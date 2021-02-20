Российский штурман Кузьмич рассказал, как чуть не погиб на Бахе Дубая

Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал, что на втором этапе Кубка мира ФИА по бахам — Бахе Дубая — во время второго спецучастка чуть не погиб под колёсами автомобиля Халида аль-Кассими.
«СУ 2 позади, сегодняшний день был значительно сложнее, чем вчера. Навигация была сложнее, значительно сложнее. Это было связано с тем, что мы стартовали позже, дюны прогрелись, и нас ещё завели в очень сложные дюны. Слава богу, не потерялись, но время потеряли, потому что периодически отклонялись и выискивали хорошие тропинки между дюн. Но время потеряли не из-за этого. Потеряли второе место.
Решётка ушла, было много ударов мордой. Самое неприятное было, когда подсели на верхушке дюны в яме, не могли долго выехать. В итоге копал возле заднего левого колеса и увидел только тень, вылетающую сзади, потому что дизельную машину не слышно. И аль-Кассими меня сегодня буквально чуть не убил. У меня сегодня, можно сказать, второй день рождения. Я только увидел тень. Отпрыгнул от заднего колеса к переднему, и он снёс нам всю заднюю часть машины, полностью. Если бы не моя реакция, то меня бы здесь с вами не было. Был бы как минимум в госпитале или со всевышним общался. Так что второй день рождения», — сказал Кузьмич в своём «инстаграме».
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