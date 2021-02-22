Албон: давайте будем честными, «Ред Булл» мог избавиться от меня

Лишившийся места боевого пилота «Ред Булл» Александер Албон рассказал о задачах, которые ставит перед собой.



«Моя цель, конечно же, вернуть место в следующем году и просто быть готовым в этом. Никогда не знаешь, что произойдёт с точки зрения COVID. Эта зима пыла посвящена физической подготовке, я всё ещё занимаюсь на симуляторе, и, надеюсь, у меня будет несколько дней, когда я смогу опробовать реальный болид — провести тесты шин и тому подобное.

У меня есть время в DTM, я собираюсь выложиться там в меру своих возможностей. Кроме того, команда знает, на что я способен. Они бы избавились от меня, давайте будем честными, если бы не верили в мои способности. Но не сделали этого. Я знаю, что они всё ещё доверяют мне. Нам просто нужно посмотреть, как всё сложится в этом и в следующем году», — приводит слова Албона Racingnews365.