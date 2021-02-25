Франц Тост: надеюсь, «Альфа Таури» сможет возглавить среднюю группу пелотона

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выразил надежду, что его команде в ближайшее время удастся стать лидером середины пелотона, а также рассказал о том, как коллектив из Фаэнцы готовится к 2022 году.



«Мы не держим планы на 2022 год в дальнем ящике, они уже в наших мыслях. Нужно понять, где команда находится с точки зрения производительности с текущим болидом. Надеюсь, мы сможем возглавить среднюю группу пелотона.

Больших событий в течение сезона не планируется. В какой-то момент технический директор Джоди Эггинтон должен принять решение о том, в каком направлении двигаться. Но основной упор уже делается на разработку машины 2022 года.

До сих пор нет фиксированной точки, на которой мы остановим разработку текущего болида. Но самое позднее к июню или июлю команда обязательно переведёт все ресурсы на машину 2022 года», — приводит слова Тоста PlanetF1.