В «Феррари» признали, что не догонят лидеров. Команда сосредоточится на машине 2022 года
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что команда не смогла отыграть прошлогоднее отставание от лидеров за одно межсезонье. Потому в «Скудерии» намерены сфокусироваться на работе над болидом образца 2022 года.
«Прошлогоднее отставание очень важно. Это не то, что мы можем отыграть за одну зиму. В 2021 году мы будем фокусироваться на машине 2022 года. Это главная задача. Так что мы не будем тратить много времени на машину 2021 года в ходе чемпионата.
Всегда есть баланс и всегда необходимо делать выбор. Но такие изменения какие ожидают нас в 2022 году, требуют наличия хотя бы минимального количества проектов для развития. Так что большая часть усилий будет направлена на машину 2022 года", — приводит слова Бинотто RaceFans.
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