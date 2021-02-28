Появилось видео опаснейшей аварии в гонке Формулы-Е с переворотом болида

Пресс-служба Формулы-Е опубликовала в «Твиттере» видеозапись аварии пилота Mahindra Racing Алекса Линна с Митчем Эвансом на второй гонке этапа серии в Саудовской Аравии. После этой аварии заезды были остановлены красным флагом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат ABB FIA Formula E World Championship. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» серии.

После этой аварии Линн был отправлен в больницу для обследования, но вскоре был выписан из госпиталя.



Напомним, победу в гонке одержал пилот Jaguar Racing Сэм Бёрд. Компанию на подиуме ему составили Робин Фряйнс и Жан-Эрик Вернь. Паскаль Верляйн и Стоффель Вандорн финишировали на 16-м и 18-м месте соответственно. После этой гонки в чемпионате наступит долгая пауза, которая продлится вплоть до середины весны. 10 апреля чемпионат электрической Формулы примет Рим.