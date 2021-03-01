Клэр Уильямс призналась, что скучает по управлению командой

Бывшая заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс, которая в последние годы фактически выполняла роль босса команды и, сложившая с себя полномочия в ходе минувшего сезона, призналась, что скучает по работе.

«Я отдавала работе всю себя. Не думаю, что могла дать больше. Могу быть достаточно упрямой, можете об этом спросить моих родителей или кого угодно. Я никогда не сдаюсь. Возможно стоило это сделать, я не знаю. Спрашиваю себя об этом сейчас.

Когда я фактически возглавила команду, поняла, как это сложно. Ты постоянно в самолёте, у тебя постоянные встречи в разных странах мира, свободного времени нет, нет даже времени на обед.

В одно и то же время ты общаешься с пилотом, который хочет больше денег, и с ребятами, которые говорят, что на базе не хватает каких-то деталей. К этому нужно быть готовым. Но мне нравилась такая работа и я скучаю по ней. Было бы здорово, если могла продолжить", — приводит слова Уильямс Nextgen-Auto.