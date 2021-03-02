Ферстаппен рассказал, на кого из коллег в паддоке положился бы в случае опасности

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время подкаста Talking Bull ответил на вопрос, кто из пилотов спас бы его в случае смертельной опасности.
«Я думаю, что в пелотоне не так много людей, на которых я мог бы положиться в случае опасности. Думаю, многие из них попытались бы утопить меня. Возможно, мне помог бы Даниэль Риккардо, но мы скорее утонем вместе, пока он будет пытаться меня спасти», — пошутил Макс Ферстаппен.
«Можешь позвонить мне. Я постараюсь спасти тебя», — перебил Макса его новый напарник Серхио Перес.
Напомним, ранее стало известно, что Ли Стивенсон, механик, на протяжении нескольких лет работавший с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», перешёл на новую должность в команде. Таким образом, пилот из Нидерландов в новом сезоне будет работать с кем-то другим.
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