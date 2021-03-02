«Мерседес» представил болид на новый сезон

«Мерседес» показал первые фотографии болида на новый сезон. Официальная презентация пройдёт сегодня, 2 марта. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Машина получила индекс W12 E Performance.
«Представляем W12. Можете впервые посмотреть на новую машину», — говорится в «твиттере» «Мерседеса».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».
«Мерседес» сохранил чёрную ливрею, но добавил множество логотипов подразделения «Мерседеса» AMG. Также в команде отказались от нанесения маленьких звёзд, кроме одной красной звёзды в память о легендарном пилоте Ники Лауде.
В новом сезоне боевыми пилотами команды останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Расписание презентаций команд в 2021 году:
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
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