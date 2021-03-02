Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» представил болид на новый сезон

«Мерседес» представил болид на новый сезон
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

«Мерседес» показал первые фотографии болида на новый сезон. Официальная презентация пройдёт сегодня, 2 марта. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Машина получила индекс W12 E Performance.

«Представляем W12. Можете впервые посмотреть на новую машину», — говорится в «твиттере» «Мерседеса».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».

«Мерседес» сохранил чёрную ливрею, но добавил множество логотипов подразделения «Мерседеса» AMG. Также в команде отказались от нанесения маленьких звёзд, кроме одной красной звёзды в память о легендарном пилоте Ники Лауде.

В новом сезоне боевыми пилотами команды останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Расписание презентаций команд в 2021 году:

2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021