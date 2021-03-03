Ветров: считаю, что Квяту реально побороться за место в «Альпин»

Известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением, поможет ли Даниилу Квяту роль резервного гонщика «Альпин» получить ещё один шанс в Формуле-1.



«Шанс вернуться в роли боевого пилота через «Альпин» — долгая история, но в условиях пандемии может быть всё. То, что пригласили именно его, говорит о том, что у Даниила хорошее место в рейтинге и ему доверяют. Мир меняется, условия меняются. Льюис и другие пилоты тоже болели, поэтому мы можем подойти к чемпионату совсем с другими новостями.



Я считаю, что Дане реально побороться за место в «Альпин». Даня очень способный пилот, уверенно едет и достаточно стабилен. Его не зря подписали. «Альпин» хорошо подготовили машину к сезону, теперь остаётся только верить в лучшее.



Я бы дал Квяту лишь один совет: собраться. Всё, что уже можно сделать, он сделал. Ему доверили быть запасным пилотом. Он организован, очень способный и занимается своей физической формой. Даня голоден до гонок, и он сделает всё, чтобы оправдать доверие. Мы хорошо дружим с его отцом, поэтому желаю ему удачи и держу за него кулаки», — заявил Ветров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.