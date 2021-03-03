Технический директор «Астон Мартин» поделился ожиданиями от сезона-2021 Формулы-1

Технический директор «Астон Мартин» Эндрю Грин поделился ожиданиями от сезона 2021 года в Формуле-1.



«Мы хотим продолжать двигаться вперёд относительного нашего положения в 2020-м. Пусть мы не собираемся делать конкретных предсказаний, но ожидаем, что с самого начала окажемся в борьбе за звание „лучшего из остальных“, но, вероятно, не будем сражаться за поулы и победы. Мы амбициозны, но реалистичны. Но мы намерены последовательно прибавлять, и наши конечные цели ясны: со временем — конечно, точно не говоря, когда — мы хотим бороться впереди.



Вероятно, в 2021-м будет серьёзное сражение — очень плотная борьба, где даже небольшие разрывы многое решают, так, как это было в конце 2020-го, или даже плотнее. Мы хотим показать, что способны давать результат уик-энд за уик-эндом: стабильность должна стать ключом для нас. В прошлом году, с полностью новой машиной, требовалось время, чтобы полностью реализовать её потенциал. Машина 2021 года тесно связана с 2020-м, и мы должны начать новый сезон с гораздо лучшим пониманием автомобиля», — приводит слова Грина официальный сайт команды.