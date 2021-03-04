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ФИА одобрила ливрею «Хааса», основанную на цветах российского флага

ФИА одобрила ливрею «Хааса», основанную на цветах российского флага
Авто / Формула-1 0
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У американской команды Формулы-1 «Хаас» не возникнет проблем с использованием полностью новой ливреи болида в сезоне-2021. В честь появления российского гонщика Никиты Мазепина и нового титульного спонсора команды компании «Уралкалий» болиды «Хааса» будут раскрашены в цвета российского флага — белый, синий и красный, с доминированием белого. Теоретически к такой раскраске могли возникнуть вопросы, так как из-за санкций со стороны ВАДА российским спортсменам запрещено использовать изображение российского флага. Однако известный журналист Уилл Бакстон рассказал, что Международная автомобильная федерация (ФИА) не имеет вопросов к новой ливрее.

«Несмотря на запрет на использование российского флага в спортивных соревнованиях, цвета флага использовать разрешено. «Хаас» подтвердил, что ливрея была одобрена ФИА», — написал Бакстон в своём «твиттере».

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