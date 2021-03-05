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В Netflix показали трейлер третьего сезона сериала о Формуле-1

В Netflix показали трейлер третьего сезона сериала о Формуле-1
Авто / Формула-1 0
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Стриминговый сервис Netflix показал трейлер третьего сезона сериала о Формуле-1 Drive to Survive. В почти двухминутном ролике представлены ярчайшие и самые неожиданные моменты сезона, в том числе известная авария уже экс-пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна и победа пилота «Альфа Таури» на одном из этапов чемпионата мира в Италии.

Кроме того, в Netflix показали и некоторые моменты, оставшиеся за кадром для болельщиков. Отметим также, что в сериале задействована супруга Ромена Грожана Марион, которая, видимо, делилась впечатлениями от аварии мужа.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Netflix, скорее всего, уже приступил к съёмкам четвёртого сезона. Премьера третьего сезона запланирована на 19 марта.

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