Хюлькенберг: доволен своим положением
Пилот Нико Хюлькенберг не стал комментировать слухи о том, что в скором времени он может получить статус резервиста и в «Астон Мартин», и в «Мерседесе», но отметил, что полностью доволен нынешним положением.
«Я очень доволен своим нынешним положением. Всё развивается в правильном направлении», — приводит слова немецкого пилота F1-insider.
Издание также сообщило, что в услугах Хюлькенберга в качестве резервиста заинтересованы и в «Макларене». У Нико также есть вариант с трудоустройством в одну из команд DTM.
Напомним, в минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса.
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