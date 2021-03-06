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Хюлькенберг: доволен своим положением

Хюлькенберг: доволен своим положением
Авто / Формула-1 0

Пилот Нико Хюлькенберг не стал комментировать слухи о том, что в скором времени он может получить статус резервиста и в «Астон Мартин», и в «Мерседесе», но отметил, что полностью доволен нынешним положением.

«Я очень доволен своим нынешним положением. Всё развивается в правильном направлении», — приводит слова немецкого пилота F1-insider.

Издание также сообщило, что в услугах Хюлькенберга в качестве резервиста заинтересованы и в «Макларене». У Нико также есть вариант с трудоустройством в одну из команд DTM.

Напомним, в минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса.

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