Хюлькенберг: доволен своим положением

Пилот Нико Хюлькенберг не стал комментировать слухи о том, что в скором времени он может получить статус резервиста и в «Астон Мартин», и в «Мерседесе», но отметил, что полностью доволен нынешним положением.

«Я очень доволен своим нынешним положением. Всё развивается в правильном направлении», — приводит слова немецкого пилота F1-insider.

Издание также сообщило, что в услугах Хюлькенберга в качестве резервиста заинтересованы и в «Макларене». У Нико также есть вариант с трудоустройством в одну из команд DTM.

Напомним, в минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса.