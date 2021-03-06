Будковски: известие об отставке Абитебуля стало для всех нас сюрпризом и шоком

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски поделился мыслями об уходе из команды Сириля Абитебуля.



«Очевидно, что известие об отставке Абитебуля стало для всех нас сюрпризом и шоком. Но, в любом случае, мы бы подошли к сезону в полной готовности, так как проект был близок к завершению. Сирилю в любом случае было бы сложно регулярно посещать Энстоун из-за пандемии коронавируса. Его присутствие или отсутствие никак не влияло на наше внимание к проекту.



Кроме того, у нас уже была готова новая структура руководства, было объявлено о назначении Лорана Росси на роль руководителя бренда. Недавно Лоран приезжал в Энстоун на несколько дней. Он встречался с многими людьми, осмотрел болид и познакомился с нашими доработками. Мы расскащали ему о планах на сезон-2022. Мы быстро всё реорганизовали. Сейчас у нас новая команда, но ясные и неизменные цели», — приводит слова Будковски Autosport.