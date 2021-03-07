Стролл похвалил работу отца в роли владельца команды Формулы-1

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высоко оценил работу своего отца в качестве владельца команды. Напомним, Лоуренс Стролл стал владельцем «Рейсинг Пойнт» в 2018 году.



«Я не знаю, как люди воспринимают это, но все, что я могу сказать, что я видел за последние два года — это невероятная работа, которую проделал мой отец. Он объединил этот проект с «Астон Мартин» и команда невероятно трансформировалась за последние два года. Это невероятно. У него просто невероятное видение ситуации, и это было с самого первого дня работы в команде.



Мой отец проделал невероятную работу. Он передал нужные инструменты талантливым людям на заводе команды, а теперь мы можем действительно двигаться вперёд, и нас ждут захватывающие времена. Я снимаю шляпу перед Лоуренсом, это потрясающе», — приводит слова Лэнса Стролла RaceFans.