Альберс: Джеймс Ки может стать новым Ньюи

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс считает, что технический директор «Макларена» Джеймс Ки может продолжить карьеру в одной из крупнейших команд чемпионата.
«Ки недостаточно жёсткий. Он не такой человек, его нужно направлять. Но какая разница? Главное — он построит хорошую машину. Я считаю его талантливым инженером, настоящим гением. В роли технического директора он определённо способен развиваться. Мне кажется, можно сказать, что эпоха Эдриана Ньюи завершилась. В «Ред Булл» пришло время задуматься о будущем. И Ки может стать новым Ньюи.
Мне интересно, что Ки сможет сделать с большой командой, с большим бюджетом, большим числом сотрудников. Думаю, многое. Считаю, что Ки останется в «Макларене», если, конечно, он не получит значительно более крупное предложение от топ-команды – например, от «Феррари», — приводит слова Кристиана Альберса GPBlog.
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