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Джовинацци: мечтаю взобраться на подиум. Команда заслуживает такой результат

Джовинацци: мечтаю взобраться на подиум. Команда заслуживает такой результат
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци рассказал о целях на предстоящий сезон Формулы-1, признавшись, что мечтает попасть на подиум.

«Как и каждый сезон задача состоит в том, чтобы выступить как можно лучше и набрать максимально возможное количество очков. Как пилот хочу прогрессировать и дальше. В прошлом году мне удалось прибавить по сравнению с 2019 годом, сейчас ожидаю дальнейшего прогресса. Как я уже говорил, завоевание подиума является мечтой. Команда заслуживает такой результат», — приводит слова итальянца пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, Джовинацци проведёт третий полноценный сезон в Формуле-1. В 2019 году он занял 17-е место в общем зачёте, набрав 14 очков. В минувшем сезоне он снова стал 17-м, записав в актив 4 очка.

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