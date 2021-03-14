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Боттас: верю, что машина и команда имеют потенциал для сражения за титул

Боттас: верю, что машина и команда имеют потенциал для сражения за титул
Авто / Формула-1 0
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выразил уверенность, что его команда поборется за чемпионство, несмотря на скомканные предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне.

«Мне ещё не совсем комфортно с машиной, но мы двигаемся вперёд, всё становится лучше. Ещё есть над чем поработать. Мы собрали много данных за эти три дня, которые мы проанализируем — это поможет нам сделать машину быстрее к первой гонке.

Время ограничено, но то, как мы отыгрались после первого дня, было очень хорошо. Я полностью верю, что машина и команда имеют потенциал для сражения за титул. Не думаю, что в плане скорости техника там, где надо, но я не сомневаюсь, что она там окажется.

У меня ощущение, что я располагал достаточным временем в машине для коротких и длинных серий кругов, я, правда, чувствую себя комфортно и уверенно. Я со своей стороны готов, и мы как команда будем готовы», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».

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