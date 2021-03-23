Россиянин выступит на Интерконтинентальном кубке по дрифту под первым номером

Двукратный победитель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту Георгий Чивчян планирует защитить свой титул. На соревнованиях 2021 года, которые пройдут 12-13 июня в Риге, Чивчян выступит под первым номером. Россиянин, представляющий RDS GP, будет пилотировать 900-сильную Nissan Silvia S15.



Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту впервые состоялся в 2017 году на родине дрифта в Японии — победу тогда одержал Масато Кавабата. На следующий год выиграл Чивчян, а в 2019-м повторил свой успех, став первым в истории двукратным победителем Кубка.



В 2021 году Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту впервые пройдёт в Европе — на автодроме «Бикерниеки» в Риге 12-13 июня. Промоутером мероприятия выступит компания РДС, контракт с которой подписан на три года.