Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Россиянин выступит на Интерконтинентальном кубке по дрифту под первым номером

Россиянин выступит на Интерконтинентальном кубке по дрифту под первым номером
Авто / Russian Drift Series 0

Двукратный победитель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту Георгий Чивчян планирует защитить свой титул. На соревнованиях 2021 года, которые пройдут 12-13 июня в Риге, Чивчян выступит под первым номером. Россиянин, представляющий RDS GP, будет пилотировать 900-сильную Nissan Silvia S15.

Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту впервые состоялся в 2017 году на родине дрифта в Японии — победу тогда одержал Масато Кавабата. На следующий год выиграл Чивчян, а в 2019-м повторил свой успех, став первым в истории двукратным победителем Кубка.

В 2021 году Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту впервые пройдёт в Европе — на автодроме «Бикерниеки» в Риге 12-13 июня. Промоутером мероприятия выступит компания РДС, контракт с которой подписан на три года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021