Активная аэродинамика будет использоваться в Формуле-1 с 2025 года

С 2025 года в Формуле-1 будет использоваться активная аэродинамика, сообщил технический руководитель чемпионата Пэт Симондс.

В сезоне-2025 конструкторы смогут использовать настраиваемые крылья, DRS-подобные системы или активную подвеску. По словам Симондса, на фоне внедрения активной аэродинамики автопроизводители смогут создавать более дешёвые, простые и эффективные моторы, а за счёт уменьшения лобового сопротивления уменьшится расход топлива.

«Активная аэродинамика – единственный способ найти компромисс между скоростью и экологичностью, и мы изучаем эту возможность.



Мне немного стыдно за вес нынешних машин Формулы-1, и, боюсь, что по мере приближения к сезону-2025, когда у нас будет активная аэродинамика, электрическая составляющая мотора станет гораздо больше. К сожалению, двигатели внутреннего сгорания не слишком потеряют в весе. Из-за меньшего количества топлива немного снизится вес, но ничего не достаётся бесплатно", — приводит слова Симондса Motor Sport Magazine.