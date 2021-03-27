Формула-2. Бахрейн. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 марта, состоится первая спринтерская гонка первого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Начало гонки запланировано на 13:25 по московскому времени.
В серии выступает один российский пилот — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».
Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке в воскресенье предшествуют две спринтерские гонки в субботу, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Бахрейна. Первая гонка. Текстовая трансляция.
- 27 марта 2021
-
10:43
-
10:00
-
09:47
-
00:52
-
00:19
- 26 марта 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:27
-
22:23
-
22:03
-
22:02
-
21:39
-
21:31
-
21:07
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:15
-
19:07
-
18:12
-
17:28
-
17:15
-
16:18
-
15:33
-
14:58
-
13:33
-
13:18
-
12:34
-
11:56
-
11:31
-
10:36
-
10:30
-
10:00
-
09:24
-
08:30