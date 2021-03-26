В Формуле-2 опровергли, что Шварцмана лишат на подиуме гимна и флага

Пресс-служба Формулы-2 прокомментировала информацию портала RaceFans, согласно которой гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман не услышит гимна России в свою честь в случае победы в одной из гонок сезона-2021, а в случае попадания Роберта на подиум не будет вывешен российский флаг. На Формулу-2 не распространяются санкции ВАДА в адрес российских спортсменов, однако в RaceFans предполагали, что на подиумной церемонии скажется тот факт, что Ф-2, равно как и Формула-3, является гонкой поддержки в рамках Гран-при Формулы-1.



«Эта информация неверна. Чемпионат Формулы-2 не имеет статуса чемпионата мира, так что решение спортивного арбитражного суда (CAS) его не касается», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе Формулы-2.



Таким образом, в случае успехов Шварцмана в Формуле-2 и Александра Смоляра в Формуле-3 российские флаг и гимн будут задействованы.