Хюлькенберг подтвердил, что будет резервистом «Мерседеса» и «Астон Мартин»

Опытный немецкий пилот Нико Хюлькенберг подтвердил, что в 2021 году он будет резервистом сразу двух команд — «Мерседеса» и «Астон Мартин». При этом с «Мерседесом» Нико будет работать лишь на некоторых этапах, когда резервисты немецкой команды Ник де Врис и Стоффель Вандорн будут заняты в Формуле-E.

«В 2021 году я буду работать в качестве резервиста в «Астон Мартин», а также на некоторых этапах с «Мерседесом», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

Напомним, в минувшем сезоне у Хюлькенберга также не было статуса боевого пилота в Формуле-1, при этом он принял участие в трёх этапах чемпионата мира, заменяя гонщиков «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла и Серхио Переса. Нико в 2020 году набрал 10 очков.