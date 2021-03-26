Марко отреагировал на прогноз Брауна об уходе Ферстаппена в «Мерседес»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на слова босса «Макларена» Зака Брауна, который предположил, что лидер австрийской команды Макс Ферстаппен в будущем перейдёт в «Мерседес».

«Зак Браун — хороший рассказчик. Он говорит весь день напролёт, и пусть то, что он говорит, весело, у него нет представления, каков на самом деле наш пункт о досрочном расторжении договора. Мы не хотим связывать с собой никого, кто не чувствует себя комфортно, но мы ещё очень далеко от того дня, когда начнутся обсуждения по этому вопросу. Нам нужна машина чемпионского уровня, и тогда Ферстаппен с радостью останется с нами», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Sky.

Напомним, в контракте Макса Ферстаппена с «Ред Булл» существует пункт, при котором он может покинуть команду.