Дисквалификация Випса заморожена, Шварцман стартует с 12-го места
Руководство Hitech Grand Prix приняло решение подать апелляцию на дисквалификацию пилота команды Юри Випса из протокола квалификации этапа Формулы-2. Стюарды рассмотрят этот вопрос лишь после завершения первой гонки в Бахрейне, пока же решение о дисквалификации эстонского гонщика заморожено, сообщает F1 Feeder series.
Таким образом, спортсмен примет старт с шестого места. Это влияет и на стартовую позицию гонщика Prema Роберта Шварцмана, который всё-таки начнёт гонку с 12-й позиции.
Подчёркивается, что руководство Hitech Grand Prix, вероятнее всего, уверено в удовлетворении апелляции. Ведь в случае если штраф Випса оставят в силе, он будет вовсе дисквалифицирован из протокола первой гонки, а во второй будет стартовать с последнего места.
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