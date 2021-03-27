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Алонсо — о девятом месте: всё прошло лучше, чем я ожидал

Алонсо — о девятом месте: всё прошло лучше, чем я ожидал
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его напарник Эстебан Окон стал 16-м.

«Эта неделя была трудной. Мне не хватает уверенности в задней части машины. Никогда не знаешь, чего ожидать в первой сессии сезона, но я доволен. Я не надеялся в квалификации на многое, но направление ветра изменилось. Моя уверенность в квалификации стала выше, всё прошло лучше, чем я ожидал. Мне нужно завтра хорошо стартовать, обойтись без проблем. С нетерпением жду этого. Впереди 57 кругов подряд — это будет первый раз с момента тестов. Цель — топ-10 и набрать очки. Если у нас будут хорошие старт и стратегия, всё возможно», — приводит слова Алонсо BBC.

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