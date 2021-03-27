Алонсо — о девятом месте: всё прошло лучше, чем я ожидал
Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его напарник Эстебан Окон стал 16-м.
«Эта неделя была трудной. Мне не хватает уверенности в задней части машины. Никогда не знаешь, чего ожидать в первой сессии сезона, но я доволен. Я не надеялся в квалификации на многое, но направление ветра изменилось. Моя уверенность в квалификации стала выше, всё прошло лучше, чем я ожидал. Мне нужно завтра хорошо стартовать, обойтись без проблем. С нетерпением жду этого. Впереди 57 кругов подряд — это будет первый раз с момента тестов. Цель — топ-10 и набрать очки. Если у нас будут хорошие старт и стратегия, всё возможно», — приводит слова Алонсо BBC.
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
21:57
-
21:52
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:38
-
20:28
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:12
-
18:32
-
17:30
-
17:20
-
16:51
-
16:38
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
14:19
-
13:29
-
12:34
-
12:00
-
11:56
-
10:43
-
10:00
-
09:47
-
00:52
-
00:19
- 26 марта 2021
-
23:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам