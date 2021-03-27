Лундгору вернули второе место во второй гонке Ф-2 в Бахрейне, штраф был ошибкой

Гонщику команды «АРТ» Кристиану Лундгору вернули вторую позицию по итогам второй спринтерской гонки этапа Формулы-2 в Бахрейне. Сразу после финиша к результату датчанина добавили десять штрафных секунд, однако организаторы не учли, что Лундгор уже отбыл наказание за столкновение с Лиримом Зендели во время пит-стопа в ходе гонки. Таким образом, Лундгор всё-таки набрал 12 очков.



Формула-2. Вторая гонка.



1. Оскар Пиастри — 23 круга

2. Кристиан Лундгор +10,7

3. Чжоу Гуаньюй +2,0

4. Джехан Дарувала +2,4

5. Рихард Версхор +2,9

6. Тео Пуршер +3,7

7. Давид Бекман +6,3

8. Марино Сато +8,0

9. Маттео Наннини +9,7

10. Маркус Армстронг +12,1…

16. Юри Випс +36,9…

Лиам Лоусон — сошёл

Дэниел Тиктум — сошёл

Роберт Шварцман — сошёл.