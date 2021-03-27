Лундгору вернули второе место во второй гонке Ф-2 в Бахрейне, штраф был ошибкой
Гонщику команды «АРТ» Кристиану Лундгору вернули вторую позицию по итогам второй спринтерской гонки этапа Формулы-2 в Бахрейне. Сразу после финиша к результату датчанина добавили десять штрафных секунд, однако организаторы не учли, что Лундгор уже отбыл наказание за столкновение с Лиримом Зендели во время пит-стопа в ходе гонки. Таким образом, Лундгор всё-таки набрал 12 очков.
Формула-2. Вторая гонка.
1. Оскар Пиастри — 23 круга
2. Кристиан Лундгор +10,7
3. Чжоу Гуаньюй +2,0
4. Джехан Дарувала +2,4
5. Рихард Версхор +2,9
6. Тео Пуршер +3,7
7. Давид Бекман +6,3
8. Марино Сато +8,0
9. Маттео Наннини +9,7
10. Маркус Армстронг +12,1…
16. Юри Випс +36,9…
Лиам Лоусон — сошёл
Дэниел Тиктум — сошёл
Роберт Шварцман — сошёл.
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