«Мерседес» возглавил зачёт Кубка конструкторов, оторвавшись от «Ред Булл» на 13 очков

В Сахире завершился первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник по команде Валттери Боттас стал третьим, а также показал быстрейший круг. Благодаря этому немецкая команда после первого этапа захватила лидерство в зачёте Кубка Конструкторов. В её активе 41 очко. Второе место у «Ред Булл». Австрийская команда усилиями Макса Ферстаппена и Серхио Переса набрала 28 очков.
Всего в Бахрейне в очки заехали шесть команд. Кроме «Мерседеса» и «Ред Булл» баллы набрали «Макларен», «Феррари», «Альфа Таури» и «Астон Мартин».
Формула-1. Общий зачёт пилотов после первого этапа
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 25 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 18
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 16
4. Ландо Норрис («Макларен») — 12
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 10
6. Шарль Леклер («Феррари») — 8
7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 6
8. Карлос Сайнс («Феррари») — 4
9. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1
Кубок Конструкторов
1. «Мерседес» — 41 очко
2. «Ред Булл» — 28
3. «Макларен» — 18
4. «Феррари» — 12
5. «Альфа Таури» — 2
6. «Астон Мартин» — 1.
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