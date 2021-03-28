«Мерседес» возглавил зачёт Кубка конструкторов, оторвавшись от «Ред Булл» на 13 очков

В Сахире завершился первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник по команде Валттери Боттас стал третьим, а также показал быстрейший круг. Благодаря этому немецкая команда после первого этапа захватила лидерство в зачёте Кубка Конструкторов. В её активе 41 очко. Второе место у «Ред Булл». Австрийская команда усилиями Макса Ферстаппена и Серхио Переса набрала 28 очков.

Всего в Бахрейне в очки заехали шесть команд. Кроме «Мерседеса» и «Ред Булл» баллы набрали «Макларен», «Феррари», «Альфа Таури» и «Астон Мартин».

Формула-1. Общий зачёт пилотов после первого этапа

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 25 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 18

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 16

4. Ландо Норрис («Макларен») — 12

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 10

6. Шарль Леклер («Феррари») — 8

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 6

8. Карлос Сайнс («Феррари») — 4

9. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1

Кубок Конструкторов

1. «Мерседес» — 41 очко

2. «Ред Булл» — 28

3. «Макларен» — 18

4. «Феррари» — 12

5. «Альфа Таури» — 2

6. «Астон Мартин» — 1.