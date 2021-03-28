Перес признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Серхио Перес, представляющий Мексику. Мексиканец занял в квалификации 11-е место, однако не смог стартовать со своей позиции из-за проблем с силовой установкой. После старта с пит-лейна Пересу всё-таки удалось пробиться с 20-го места на пятое.



На подиум Гран-при Бахрейна Формулы-1 поднялись гонщики «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, а также голландский представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший вторым. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей первой гонке в Ф-1 сошёл досрочно после вылета и аварии на первом круге.