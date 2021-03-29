Алёшин дал Мазепину совет после аварии в дебютном Гран-при
Бывший гонщик IndyCar и WEC, пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин прокомментировал сход Никиты Мазепина в его дебютной гонке в Формуле-1. Российский пилот «Хааса» попал в аварию на первом круге Гран-при Бахрейна в Сахире, потеряв контроль над болидом при атаке бордюра в третьем повороте.
«Я думаю, команда тщательно всё проанализирует. Считаю, что для Никиты самое главное — поскорее забыть этот уик-энд. Впереди их ещё будет много. У Никиты целый сезон, чтобы себя проявить. Понятно, что первый уик-энд не сложился, но впереди целый сезон, целая карьера в Формуле-1, будем надеяться. Поэтому предлагаю подождать и посмотреть, что будет дальше», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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