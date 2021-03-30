Марко: Цунода будет первым чемпионом мира из Японии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от новичка «Альфа Таури», воспитанника программы «Ред Булл» и протеже «Хонды» Юки Цуноды. Функционер снова высоко оценил потенциал молодого гонщика, назвав его будущим чемпионом мира.
«Он определённо станет первым чемпионом мира Формулы-1 из Японии. Юки умён и, как я говорил, для 20-летнего очень опытен. У него отличное чувство юмора. Мы привезли его в Европу, после чего год он выступал в Формуле-3, а ещё год в — Формуле.
Никто не заметил, как Цунода вдруг стал гонщиком Ф-1. Если бы в минувшем сезоне он не сталкивался с техническими проблемами, то легко бы выиграл титул в Ф-2", — приводит слова функционера портал Racingnews365.
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