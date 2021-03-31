В ФИА подробно рассказали о причинах штрафа Феттеля после квалификации в Бахрейне

Спортивный директор ФИА Майкл Маси подробно объяснил, за что пилот «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель получил штраф после квалификации Гран-при Бахрейна.

«В эпизоде с Феттелем на трассе появились двойные жёлтые флаги, это важный момент. Когда на трассе появляется такой сигнал, есть два момента, о которых говорится в заметках директора гонки. В таких случаях ожидается, что пилот либо прервёт попытку и отправится на пит-лейн, либо не будет показывать на круге значимое время. Стюарды в тот момент также следили за действиями Боттаса.

Валттери прервал круг, в то время как Феттель продолжил работу и, если мне не изменяет память, был медленнее на 0,1 секунды от своего итогового результата. Так что это воспринималось как значимое время, а потому последовал штраф в виде потери позиций на старте», — приводит слова Маси RaceFans.