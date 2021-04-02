Бриаторе: «Феррари» будет трудно бороться за подиумы

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе убеждён, что «Феррари», невзирая на явный прогресс по сравнению с минувшим сезоном, будет сложно бороться за подиумы на регулярной основе уже в 2021 году.

«Феррари» способна бросить вызов соперникам, но команде станет трудно бороться за подиум, если финишировать будут все машины. «Феррари» будет бороться за звание третьей лучшей команды на решётке. Есть «Мерседес» и «Ред Булл», а дальше идёт «Феррари». В «Скудерии» сделали шаг вперёд по сравнению с минувшим сезоном. У ни есть отличные пилоты в лице Леклера и Сайнса, которые проделали отличную работу. Как бы то ни было, этот болид имеет пределы», — приводит слова Бриаторе Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Шарль Леклер финишировал шестым, а Карлос Сайнс занял восьмое место.